Un politologue allemand attend plus de souplesse de Merkel lors de sa visite à Moscou

Ces derniers mois, Angela Merkel ne cesse d'insister sur la responsabilité de la Russie dans l'établissement de la paix dans l'est de l'Ukraine et exige que Moscou arrête de soutenir les « séparatistes » et retire ses conseillers militaires du Donbass, a rappelé à Sputnik Alexander Rahr.

© REUTERS/ Valentyn Ogirenko Hollande et Merkel arrivent à Minsk

« Et aucune critique à l'endroit de Kiev qui ne respecte pas les Accords de Minsk et n'accorde toujours pas l'autonomie requise au Donbass. Aussi, ce processus s'est-il retrouvé dans l'impasse », a constaté l'interlocuteur de l'agence.

Il indique que Mme Merkel le veille ou pas, elle devra comprendre qu'en tant que chancelière allemande, elle répond de la réussite ou de l'échec du processus de paix dans l'est de l'Ukraine.

© REUTERS/ Vasily Fedosenko Lavrov: Merkel et Hollande ont contribué au succès de la rencontre de Minsk

« C'est elle qui a lancé ce processus. C'était son idée. À l'époque, elle a pris par la main le Président français François Hollande et l'a amené à Minsk où a commencé justement ce processus avec la participation de la Russie et de l'Ukraine. Et si ce processus échoue, ce sera par la faute de Mme Merkel », a déclaré M. Rahr.

Et de supposer que, lors de la campagne électorale, la chancelière ne voudrait certainement pas passer pour un raté diplomatique.

« Somme toute, elle fait confiance au peuple, et lors de sa visite en Russie, elle va sans doute essayer de comprendre ce qu'on pourrait faire pour que ce processus se poursuive », a relevé le politologue, ajoutant que l'Allemagne, qui joue le rôle de leader au sein de l'Union européenne, ne pourrait pas ignorer un pays tel que la Russie.

À la différence des hommes politiques d'autres pays européens, ceux d'Allemagne déclarent haut et fort qu'il est impossible d'édifier l'Europe sans la Russie ni en contrepoids à la Russie.

