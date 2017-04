Rapporteur spécial de l’Onu: il faut lever les sanctions contre les élus russes

Le rapporteur spécial de l'Onu sur les effets négatifs des mesures coercitives unilatérales sur l'exercice des droits de l'homme, Idriss Jazairy, prône la levée des sanctions imposées contre des élus russes.

« L'attention principale devrait être prêtée à la garantie de l'immunité face à des mesures unilatérales contre les personnes élues dans une assemblée parlementaire, autorisée par la voie démocratique via les élections, et accomplissant leurs fonctions exclusivement en conformité avec la Constitution de l'État », a-t-il déclaré.

© Photo. pixabay Budapest explique de qui dépend la levée des sanctions antirusses

Le rapporteur spécial de l'Onu s'est rendu en Russie pour une visite de plusieurs jours. Il a rencontré des représentants du gouvernement russe et de la société civile. Idriss Jazairy a également rencontré des hommes d'affaires et des diplomates, à Moscou.

Plusieurs pays ont imposé des sanctions contre la Russie en 2014. Les mesures incluent des restrictions de circulation et le gel d'actifs de plusieurs personnes physiques, l'interdiction d'exportations de certaines marchandises et technologies, ainsi que des limitations concernant les opérations financières.

La Russie a riposté avec des mesures similaires et a interdit les importations de produits alimentaires de plusieurs pays.

