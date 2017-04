Pour le Premier ministre hongrois, George Soros est un ennemi de l’euro

Des débats sur la politique intérieure des autorités hongroises se tiennent ce mercredi au Parlement européen. Lors d'une session plénière, le Premier ministre hongrois Viktor Orban a évoqué l'homme d'affaires américain George Soros.

« George Soros est un spéculateur américain qui a brisé la vie de millions d'Européens par ses spéculations financières et qui a même imposé des amendes à la Hongrie. Il est un ennemi de l'euro », a déclaré Viktor Orban.

Le Premier ministre hongrois a indiqué que malgré tout cela, George Soros était toujours chaleureusement accueilli à Bruxelles. Selon Viktor Orban, l'homme d'affaires américain essaie de transférer près d'un million de réfugiés par an dans l'Union européenne, via des organisations non gouvernementales contrôlées.

La loi hongroise sur l'enseignement supérieur permettant de fermer l'Université d'Europe centrale (CEU), appartenant à un fonds de George Soros, fait débat au sein des autorités européennes. Selon le premier vice-président de la Commission européenne Frans Timmermans, les commissaires européens attendent des clarifications de la part de Budapest.

