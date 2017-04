Des combats entre terroristes font une centaine de morts près de Damas

Plus de 100 terroristes ont trouvé la mort dans les combats opposant les formations radicales Jaysh al-Islam, Faylaq al-Rahman et le Front al-Nosra dans l'est de la capitale syrienne, a annoncé la chaîne de télévision Al-Mayadeen.

© AFP 2017 Mohammed Eyad Un quartier diplomatique de Damas pilonné par les terroristes

Selon la chaîne, les hostilités entre terroristes continuent, alors que l'armée syrienne poursuit son opération visant à libérer le quartier de Qaboun, dans l'est de Damas.

Des tirs d'artillerie et d'aviation se font entendre dans la capitale syrienne depuis quelques jours.

L'armée syrienne et ses alliés se sont emparées du village de Derra, dans la banlieue nord-est de Damas, prenant ainsi le contrôle de la frontière syro-libanaise entre Zabadani et la ville libanaise de Tufeil.

Les terroristes du Front al-Nosra ont attaqué les positions de Daech à 130 km de Zabadani, aux environs de la ville frontalière syrienne de Flita.

© AFP 2017 BULENT KILIC La Turquie mène une offensive contre la milice kurde dans le nord de la Syrie

L'armée libanaise a pour sa part pris pour cible les groupes terroristes qui essaient de pénétrer au Liban près de la ville syrienne d'Aarsal.

Les terroristes se livrent à la contrebande d'armes, reçoivent des renforts et organiser des camps d'entraînement et des dépôts d'armes dans les régions montagneuses syriennes depuis le début du conflit en Syrie.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »