Un missile tiré par la Corée du Nord explose après le décollage

La Corée du Nord a mené samedi vers 05h30 heure locale (la veille, 22h30 heure de Paris) un nouvel essai d'un missile balistique dans la zone de Bukchang, au nord-est de Pyongyang, a annoncé l'agence de presse Yonhap, qui cite des sources militaires.

Selon l'armée sud-coréenne, le missile a explosé quelques secondes après le tir.

Les militaires américains ont confirmé l'information sur le tir d'essai, d'après la chaîne de télévision CNN qui se réfère au Pentagone.

Selon la télévision, le missile KN-17 a parcouru plusieurs centaines de milles avant de tomber près des côtes japonaises. Toutefois le commandement américain pour la région du Pacifique estime que le missile n'a pas quitté le territoire nord-coréen.

Il s'agit du huitième lancement d'essai de missile nord-coréen depuis l'arrivée au pouvoir du Président américain Donald Trump.

La tension est montée d'un cran autour de la péninsule de Corée ces dernières semaines suite aux nouveaux tirs d'essai de missiles nord-coréens et aux rumeurs sur un test nucléaire imminent en Corée du Nord. Les États-Unis ont récemment envoyé un groupe naval conduit par le porte-avions USS Carl Vinson dans l'ouest du Pacifique, au large de la péninsule de Corée. Pyongyang l'a qualifié d'acte d'agression et a menacé de porter une frappe nucléaire.

