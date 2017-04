La Russie continue à multiplier les actions humanitaires en Syrie

© Sputnik. Dmitry Vinogradov La Russie livre eau et fret humanitaire à la Syrie

Selon les données du Centre russe pour la réconciliation des parties en Syrie, la Russie vient d'organiser huit actions humanitaires, six dans la province d'Alep, une à Lattaquié et une autre à Deraa.

Les habitants syriens ont reçu de la nourriture chaude et du pain.

« Le poids total des approvisionnements de secours était de 6,7 tonnes. En 24 heures, on a fourni de l'aide humanitaire à 3 135 personnes », indique le bulletin du Centre russe.

Depuis le début du conflit syrien, la Russie accorde une aide humanitaire conséquente à ce pays martyr. Le Centre russe pour la réconciliation a accordé de l'aide médicale à des milliers de personnes depuis le début des opérations humanitaires.

L'Onu et ses partenaires continuent également à apporter une aide médicale, psychologique et juridique en Syrie. Les civils dans le besoin se voient offrir des logements.

En outre, les autorités syriennes ont entamé la reconstruction de l'infrastructure détruite à l'issue des hostilités.

