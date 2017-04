Un homme armé d’une machette «interroge» des étudiants au Kentucky

Dans l'État du Kentucky, un inconnu, armé d'une machette et de couteaux, a pénétré dans la cantine de l'Université Transylvania (Lexington) et a blessé deux femmes avant d'être maîtrisé par les vigiles, relate l'AP

Concernant l'identité de l'assaillant, les forces de l'ordre ont précisé dans un communiqué qu'il s'agissait d'un jeune homme de 19 ans, Mitchell W. Adkins, résident de Cincinnati.

« Un mec est entré, a tapé avec un marteau ou une hache contre la table et a dit "le jour du Jugement est arrivé" », a confié aux enquêteurs l'un des étudiants, Tristan Reynolds.

© REUTERS/ Francois Lenoir Trois personnes blessées à la machette à Bruxelles

« Il a interrogé quelques-uns des étudiants sur leurs affiliations politiques. Ils ont répondu qu'ils étaient "Républicains" et le mec a alors répondu qu'ils "étaient en sécurité". Puis je me suis rendu compte de ce qui était en train de se passer et j'ai commencé à faire sortir les gens dehors », a-t-il poursuivi.

Lors de l'incident, deux femmes ont subi de graves blessures qui ne mettraient cependant pas leur vie en danger. Maîtrisé par la police, l'assaillant a été amené à l'hôpital avec des blessures auto-infligées.

La cause de l'incident reste à préciser.

