L’encyclopédie en ligne Wikipédia bloquée en Turquie

La Turquie a bloqué samedi tous les accès Internet dans le pays à l'encyclopédie Wikipédia, a annoncé samedi Turkey Blocks, un organisme de surveillance en ligne.

La fermeture de l'accès dans toutes les langues du site en Turquie a été détectée à 05H00 GMT, à la suite d'une mesure administrative des autorités, selon un communiqué de Turkey Blocks. Les habitants d'Istanbul ne pouvaient pas se connecter à Wikipédia, sauf en utilisant un accès VPN (réseau privé virtuel).

La cause du blocage reste toujours à préciser.

Selon certains internautes, furieux de la suspension de Wikipedia, la raison pourrait être l'abondance de critiques défavorables modifiant le portrait Wikipedia du président Recep Tayyip Erdogan, à la suite de sa victoire au référendum du du 16 avril qui renforce son pouvoir personnel.

La Turquie a été plusieurs fois accusée de bloquer l'accès à Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux, notamment après des attentats, mais le gouvernement a démenti en mettant en avant des pannes liées à une flambée des consultations après des événements importants.

