Trump explique pourquoi il évite de visiter New York

Donald Trump se sent « coupable » chaque fois qu'il rentre à la Trump Tower, les autorités fermant en l'occurrence à la circulation toutes les rues avoisinantes. C'est du moins ce qu'a confié le Président américain aux journalistes de Fox News.

« Je déteste laisser les New-yorkais avec des rues fermées », a-t-il fait remarquer. Ainsi, il préfère aller à ses clubs de golf, qui occupent des « centaines d'acres », ce qui permet de laisser les rues ouvertes à la circulation des citoyens.

Le Président déplore également qu'on l'accuse toujours de « s'amuser » et de jouer au golf, alors qu'il ne « fait que travailler tout le temps ».

« Nous avançons terriblement bien, nous faisons énormément de choses », s'est félicité vendredi le Président des États-Unis Donald Trump, à la veille du cap symbolique des 100 jours au pouvoir.

© AFP 2017 Jewel Samad Trump pense être réélu dans quatre ans

Mis en échec par la justice (sur l'immigration) et le Congrès (sur le système de santé), le magnat de l'immobilier, qui a fait volte-face sur nombre de ses promesses de campagne, a connu des premiers mois difficiles à la Maison-Blanche.

« C'est beaucoup plus de travail que dans ma vie d'avant », a-t-il souligné jeudi dans un entretien à l'agence Reuters. « Je pensais que ce serait plus facile ».

