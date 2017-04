Isolement de la Russie à l'Onu? «Un rêve US», selon un sénateur russe

Le sénateur russe Alekseï Pouchkov a qualifié de « rêve » la récente déclaration de la Maison-Blanche sur l'« isolement de la Russie à l'Onu » comme l'une des réussites en politique étrangère de Donald Trump.

« Les rêves des États-Unis concernant "l'isolement" de la Russie à l'Onu ne sont pas réalisables. Moscou et Pékin ont des positions proches sur la Corée du Nord. Il est à craindre que les États-Unis ne soient pas dans l'isolement », a indiqué le sénateur russe Alekseï Pouchkov sur son compte Twitter.

Мечты США об "изоляции" России в ООН не осуществятся. По КНДР Москва и Пекин выступают с близких позиций. Как бы США не оказались в изоляции — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 29 апреля 2017 г.​

Auparavant, l'administration américaine avait déclaré que l'isolement de la Russie à l'Onu était l'un des succès de Donald Trump en matière de politique étrangère lors de ses 100 premiers jours au pouvoir. Probablement, l'administration Trump avait en vue le vote au Conseil de sécurité de l'Onu sur la résolution syrienne qui a eu lieu le 12 mars. Le projet de document a été proposé par le Royaume-Uni, la France et les États-Unis. La Russie a utilisé son droit de veto et a bloqué l'adoption de la résolution, la qualifiant d'« anti-syrienne ». La Chine s'était abstenue.

Plus tard, Pékin a souligné que la déclaration de la Maison-Blanche n'affecterait pas les relations entre la Russie et la Chine.Le vice-ministre russe des Affaires étrangères Guennadi Gatilov a pour sa part qualifié d'« étrange » la déclaration de la Maison-Blanche sur l'« isolement de la Russie à l'Onu » comme l'une des réussites en politique étrangère de Donald Trump.

« C'est une déclaration étrange. Au contraire, nous cherchons à coopérer avec tous les pays dans le cadre de l'Onu et surtout avec les États-Unis », a déclaré le diplomate.

Il a également indiqué que l'Onu devait concentrer ses efforts sur la résolution des problèmes actuels et non sur l'isolement de qui que ce soit.

