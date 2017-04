Trump écarte un nouvel entretien téléphonique avec la dirigeante de Taïwan

Dans une interview accordée à Reuters, la dirigeante taïwanaise Tsai Ing-wen n'a pas exclu un nouvel entretien téléphonique avec le Président américain Donald Trump, mais ce dernier a rejeté une telle éventualité ne voulant pas compromettre sa « relation personnelle » avec le Président chinois Xi Jinping.

En effet, lors d'un entretien accordé jeudi à la même agence Reuters, M. Trump a écarté la possibilité d'une nouvelle conversation avec Tsai Ing-wen, comme l'avait envisagé cette dernière.

« Je préférerais donc certainement lui [au Président chinois Xi Jinping, ndlr] parler d'abord », a-t-il notamment déclaré.

Acceptant de prendre un appel de Tsai Ing-wen quelques semaines après son élection en novembre dernier mais avant son entrée en fonctions, Donald Trump avait rompu avec l'engagement des États-Unis de ne pas entretenir de relations avec les dirigeants taïwanais et avait ainsi mis en colère la Chine qui considère toujours Taïwan comme une province rebelle, destinée à revenir dans le giron de Pékin, de gré ou de force.

Le nouveau locataire de la Maison-Blanche avait alors expliqué que les États-Unis n'étaient pas forcément tenus de se conformer au principe de la « Chine unique », et voilà que maintenant il a changé d'attitude, en laissant dans le passé sa rhétorique préélectorale.

Par le refus d'un nouvel entretien avec Tsai Ing-wen, le Président américain a explicitement montré que les impératifs de la politique pratique constituaient à présent sa priorité, et que Taïwan n'y occupait manifestement pas la première place.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Geng Shuang, a déjà commenté le scandale du coup de fil raté, en déclarant que Pékin saluait la « gifle » infligée par le Président des États-Unis à Taïwan.

« La Chine s'oppose toujours à ce que les pays avec qui nous avons des relations diplomatiques entretiennent des échanges formels ou officiels avec la partie taïwanaise », a souligné le diplomate.

