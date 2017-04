La Russie met en garde la Norvège contre son adhésion au bouclier antimissile de l’Otan

Le déploiement des éléments du système européen de DCA sur le territoire de la Norvège aura des conséquences non seulement pour le Royaume, mais aussi pour l'ensemble de l'Alliance, a estimé dans une interview au journal danois Dagbladet l'ambassadeur russe en Norvège Teïmouraz Ramichvili.

« La Russie et la Norvège peuvent avoir des points de vue différents concernant le bouclier antimissile de l'Otan, c'est tout à fait normal. Cependant, de bons voisins doivent dialoguer et trouver des solutions capables d'arranger les deux parties. La Russie ne cherche pas à militariser l'Arctique », a-t-il indiqué, cité par le média.

© AP Photo/ Roni Lehti / Lehtikuva Russie-Otan: les projets suspendus font penser aux vies qui auraient pu être sauvées

Le diplomate a également estimé que les autorités norvégiennes devraient analyser les conséquences de leur nouvelle politique avant que la décision concernant l'adhésion de la Norvège au système européen de DCA ne soit prise.

L'ambassadeur russe a par ailleurs dénoncé l'absence de dialogue entre les deux pays, y compris dans le domaine militaire.

« La Russie entretient régulièrement des contacts avec les autorités militaires des États-Unis, mais pas avec les responsables des forces armées norvégiennes », a déploré M. Ramichvili.

