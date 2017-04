Trump désigne son éventuelle rivale pour la présidentielle 2020

Le Président américain Donald Trump a qualifié la sénatrice de l'État du Massachusetts Elizabeth Warren d'éventuelle rivale pour l'élection présidentielle 2020, annonce Politico.

« Il est possible que ce soit la Pocahontas (Elisabeth Warren, ndlr). Retenez-le », a déclaré le chef de l'État américain, intervenant devant ses électeurs de la NRA (National Rifle League) à la veille des 100 jours de sa présidence.

© AFP 2017 Jewel Samad Trump pense être réélu dans quatre ans

Trump a surnommé la sénatrice après avoir découvert qu'elle n'avait aucun parent indien, alors qu'elle avait utilisé une prétendue parenté avec les Indiens de la tribu Pocahontas pour entrer à l'université.

En 2016, la sénatrice démocrate de l'État du Massachusetts a officiellement soutenu Hillary Clinton lors de la course au poste présidentiel aux États-Unis.

