Les Forces démocratiques syriennes encerclent le QG de Daech à Tabqa

Les Kurdes annoncent avoir encerclé Raqqa, le fief de Daech en Syrie

Des combats acharnés ont opposé les Forces démocratiques syriennes (FDS) à Daech samedi matin autour de l'hôpital de Vatani que les djihadistes avaient transformé en un de leurs quartiers généraux, annonce l'agence de presse kurde Firat. L'assaut a été lancé ce matin, précise le média, qui assure qu'au cours de la journée, les FDS ont avancé d'un kilomètre vers le centre-ville.

Selon l'agence, le groupe de combattants qui a cherché à percer le siège en voiture a été éliminé.

Par ailleurs, les FDS ont organisé l'évacuation des civils des zones dangereuses de la ville. Au total, 2 000 personnes, dont trois enfants blessés dans les pilonnages de Daech, ont été évacuées du quartier d'Al-Wahab.

L'opération de libération de Tabqa et de la « capitale syrienne de Daech » Raqqa fait partie de l'opération Colère de l'Euphrate lancée par les FDS le 5 novembre 2016. Principalement composées d'unités kurdes, ainsi que de volontaires de tribus arabes locales, les FDS bénéficient du soutien de l'aviation et de commandos américains. Damas a protesté contre cette assistance, notant que les Américains agissaient sans l'accord des autorités syriennes et que leur présence dans le nord de la Syrie était une intervention militaire étrangère.

