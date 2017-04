Un ministre allemand dénonce «le népotisme» dans l'équipe du président US

Le chef de la diplomatie allemande Sigmar Gabriel s'est montré critique à l'égard de la place occupée par les membres de la famille Trump dans l'équipe du Président américain, évoquant une forme de « népotisme ».

« Pour moi il y a des choses qui restent étranges comme par exemple la visite de sa fille en Allemagne qui est traitée pratiquement comme un événement mondain, alors que le mélange de la politique avec la famille et les affaires rappelle plutôt le népotisme et serait chez nous inimaginable », a déclaré le ministre dans une interview au journal allemand Funke.

La réaction de Sigmar Gabriel a été provoquée par la récente venue à Berlin d'Ivanka Trump, désormais conseillère de son père à la Maison-Blanche, pour participer à un débat sur la place des femmes dans l'économie à l'invitation de la chancelière conservatrice Angela Merkel.

© AP Photo/ Andrew Harnik Quand la politique étrangère US obéit aux projets d'affaires d'Ivanka Trump

« Cela me dérange toujours lorsque des membres de la famille, qui n'ont jamais été élus, débarquent tout à coup comme des hôtes officiels de l'État et sont traités pratiquement comme s'ils faisaient partie d'une famille royale », a ajouté M. Gabriel, cité par l'AFP.

Ivanka Trump participe activement à la vie de la nouvelle administration américaine. Ainsi, les rencontres de Donald Trump avec la chancelière allemande, ainsi qu'avec le Premier ministre canadien, se sont tenues en présence de sa fille. En outre, certains se sont interrogés sur son influence dans la décision du Président Donald Trump d'autoriser une attaque de missiles contre une base aérienne en Syrie.

Le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, est aussi chargé de la direction du Bureau de l'innovation au sein de l'administration américaine.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »