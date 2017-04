L’armée syrienne frappe les terroristes à Deraa et Deir ez-Zor

Les militaires syriens ont réussi de nouvelles opérations contre les terroristes du Front al-Nosra et de Daech dans la province de Deraa, ainsi qu'ont repoussé une attaque visant leurs positions à Deir ez-Zor, a annoncé une chaîne satellite de la télévision syrienne citant une source militaire.

« Les unités de l'armée syrienne ont effectué des frappes sur des rassemblements et sites des terroristes du Front Al-Nosra dans le quartier Al-Balad de Deraa, et près d'Al Naim, dans la province de Deraa. Huit véhicules et un poste de commandement ont été détruits », a indiqué la chaîne syrienne.

© REUTERS/ Nour Fourat Les Forces démocratiques syriennes encerclent le QG de Daech à Tabqa

En outre, l'armée syrienne a participé à des affrontements violents contre les terroristes de Daech lors de leur tentative d'attaquer des sites militaires dans le quartier Ar-Rushdia de Deir ez-Zor.

Les militaires ont également anéanti les positions de Daech dans la province de Deir ez-Zor, non loin du lieu de cantonnement du 137e régiment gouvernemental, ainsi que dans les quartiers d'Al-Maamek et d'Al-Makaber. 17 terroristes ont été tués, du matériel militaire a été détruit.

