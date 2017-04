Shanghai vue du ciel: le plus haut bâtiment en Chine ouvre un point panoramique (vidéo)

Si vous envisagez d'entreprendre un voyage à Shanghai, songez à profiter d'impressions époustouflantes : à la hauteur de 546 m, sur le bâtiment le plus haut de Chine, se trouve désormais un point panoramique qui offre une vue magnifique à 360 degrés, relatent les médias.

Cette construction surnommée « La pointe de Shanghai » et dont la surface et d'environ 1 000 m2, se trouve au 118e étage de la tour. Une paroi vitrée protège le point panoramique.

Des ascenseurs express emmènent les visiteurs au point panoramique, situé à 546 mètres de haut, en 55 secondes.

Hai from up high #shanghaitower Публикация от Steve Go (@steebeebo) Апр 28 2017 в 7:28 PDT

La tour Shanghai a été inaugurée en 2015. Sa hauteur est de 632 mètres ce qui la place à la troisième position dans la liste des bâtiments les plus hauts du monde.

I'm on top of the world 🌆 #shanghaitower #secondtallestbuilding #chinadventure #chinahorozons Публикация от Kristi Cheesman (@kristicheesman) Апр 28 2017 в 3:11 PDT

En juillet 2016, le gratte-ciel Jin Mao Tower, situé à Shanghai, a ouvert un point panoramique insolite, sans barrières de sécurité. Les visiteurs doivent obligatoirement être encordés.

The world is too big to stay in one place 💭 Публикация от Maeve Bracken (@maevelouise_) Апр 27 2017 в 11:30 PDT

Le gratte-ciel Burj Khalifa, inauguré en 2010 à Dubaï, est la plus grande tour du monde avec ses 829 mètres.

