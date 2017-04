Moscou: les USA font semblant de respecter le traité nucléaire INF

Le ministère russe des Affaires étrangères a pointé du doigt la violation par Washington du Traité sur l'élimination des missiles nucléaires à portée intermédiaire, suite à la publication d'un rapport américain consacré au respect par différents pays des accords sur le contrôle des armements, le désarmement et la non-prolifération.

« Washington présente des informations erronées sur son respect des obligations découlant du traité INF. Depuis des années, les États-Unis ignorent tout simplement de sérieuses préoccupations de la Russie qui sont directement liées au respect par les Américains du Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire », lit-on dans le communiqué.

D'après le ministère russe des Affaires étrangères, dans l'intérêt de son système de défense antimissile, le gouvernement américain poursuit depuis des décennies des tests, tout en utilisant des missiles cibles dont les caractéristiques ressemblent beaucoup à ceux des missiles balistiques de moyenne portée, ce qui leur permet d'améliorer, entre autres, les éléments clés des systèmes de missiles interdits par le traité INF.

Le traité INF, passé entre l'Union soviétique et les États-Unis, a été signé à Washington le 8 décembre 1987 et est entré en vigueur le 1er juin 1988. Il oblige les deux pays à détruire, trois ans au plus tard après l'entrée en vigueur du traité, tous leurs missiles balistiques et de croisière lancés à partir du sol ayant une portée comprise entre 500 et 1 000 kilomètres et ceux dont la portée est comprise entre 1 000 et 5 500 kilomètres. Le traité interdit aussi les essais en vol, ainsi que la modernisation et la production de ce type de missiles.

