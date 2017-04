Merkel à Sotchi: s’agit-il d’une mission irréalisable?

Selon la version officielle, à Sotchi, Angela Merkel et Vladimir Poutine évoqueront le G20 qui se déroulera en juillet à Hambourg et où le Président russe pourrait rencontrer pour la première fois son homologue américain Donald Trump, mais l'Ukraine et la Syrie ne seraient évidemment pas non plus oubliées, supposent les politologues interviewés par Sputnik.

« Que Mme Merkel le veille ou pas, elle devra comprendre qu'en tant que chancelière allemande, elle répond de la réussite ou de l'échec du processus de paix dans l'est de l'Ukraine. C'est elle qui a lancé ce processus. C'était son idée. À l'époque, elle a pris par la main le Président français François Hollande et l'a amené à Minsk où a commencé justement ce processus avec la participation de la Russie et de l'Ukraine. Et si ce processus échoue, ce sera par la faute de Mme Merkel », a notamment déclaré dans une interview accordée à l'agence Alexander Rahr, spécialiste allemand des relations avec la Russie.

Le politologue russe Alexeï Moukhine a déclaré pour sa part à Spoutnik n'attendre de cette visite aucune nouvelle impulsion sur l'Ukraine et la Syrie, deux questions suscitant des divergences particulières entre l'Occident et la Russie.

« Il n'est pas dans l'intérêt de l'Allemagne d'insister sur ces questions, tant en Syrie qu'en Ukraine, la politique européenne ayant été plus qu'inefficace », a relevé l'interlocuteur de Sputnik.

Quant aux craintes exprimées par certains hommes politiques en Allemagne à propos d'une ingérence russe dans les élections du 24 septembre, le politologue Peter Schulze, de l'Université de Göttingen, a estimé qu'il ne s'agissait que d'une absurdité absolue.

« C'est tout simplement dérisoire. […] Il n'y aura aucune ingérence dans les élections allemandes de la part de la Russie », est convaincu M. Schulze.

Les idéalistes espèrent un redémarrage des relations russo-allemandes lors de la prochaine visite de Mme Merkel à Sotchi, évoquant notamment l'idée d'un espace économique commun de Lisbonne à Vladivostok, mais l'interlocuteur de l'agence estime que le moment n'en est pas encore venu, bien que l'Occident ait besoin d'une coopération stratégique avec la Russie.

« J'ai été personnellement très étonné par la faiblesse de la résistance de l'économie allemande aux sanctions [antirusses, ndlr]. Quoi qu'il en soit, cela ne peut pas continuer ainsi. Les rapports économiques avec la Russie sont le dernier petit pont qui nous reste encore », a conclu l'universitaire allemand.

