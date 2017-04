Moscou: le déploiement du bouclier antimissile US en Pologne viole le traité INF

Après avoir installé en Roumanie un système de défense antimissile Aegis Ashore, les États-Unis projettent de le déployer en Pologne. Étant donné que l'Aegis Ashore comprend un système de lancement vertical similaire au Mk.41 VLS, capable de lancer des missiles de croisière Tomahawk, ces intentions sont considérées à Moscou comme une violation du traité INF.

« C'est un fait indéniable qu'il s'agit d'une violation flagrante du Traité INF », indique le communiqué du ministère russe des Affaires étrangères, publié samedi.

© Sputnik. Grigory Sysoev Moscou: les USA font semblant de respecter le traité nucléaire INF

Ce n'est pas la seule partie de l'accord que Washington ne respecte pas, d'après Moscou. Depuis plus de deux décennies, les États-Unis continuent d'améliorer les systèmes interdits par le INF en utilisant pendant leurs essais des engins-cibles qui par leurs caractéristiques ressemblent aux missiles balistiques à portée intermédiaire. En outre, Washington augmente la production et l'application des drones d'attaque qui relèvent de la définition des missiles de croisière basés au sol.

« Il convient de noter qu'au cours de la dernière quinzaine d'années, nous signalons à nos collègues américains ces deux violations du INF. Nous ne recevons aucune réponse constructive de leur part », précise le document.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »