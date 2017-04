Les autorités turques expliquent leur décision de bloquer Wikipédia

L'agence Anadolu signale que selon les autorités turques, l'encyclopédie électronique Wikipédia a été bloquée, parce qu'« au lieu de contribuer à la lutte antiterroriste, elle fait partie de la campagne cherchant à dégrader l'image de la Turquie sur la scène internationale » et, en particulier, a refusé de supprimer les textes « sur les liens prétendus d'Ankara avec les organisations terroristes ».

© AFP 2017 LIONEL BONAVENTURE L’encyclopédie en ligne Wikipédia bloquée en Turquie

Suite à la décision de la Turquie, Wikipédia est bloquée dans le pays à partir du samedi 29 avril : la déclaration concernée du Conseil des technologies de l'information et de la communication se réfère à la loi 5651 « Sur le règlement des diffusions sur Internet et sur la lutte contre les crimes dans ce domaine » et évoque des « mesures administratives » visant le site wikipedia.org.

Selon l'agence qui se réfère au ministère turc des Transports et des Communications, les responsables de Wikipédia étaient informés « au sujet de la nécessité de renoncer à la publication d'informations fausses et injustifiées sur les liens présumés d'Ankara avec des organisations terroristes », mais malgré de multiples avertissements, le portail a refusé de supprimer les textes.

Le ministère indique qu'ainsi, la décision de bloquer Wikipédia a été prise et ajoute que dans le cas où le portail appliquerait les changements demandés, l'accès sera restauré.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».