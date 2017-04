Le QG de Macron explique son refus d'accréditer Sputnik et RT

Un porte-parole de M. Macron a confirmé à l'AFP que les demandes d'accréditation de RT et Sputnik étaient refusées au motif que ces médias « font partie d'un dispositif destiné à nous (campagne de Macron) atteindre ». Le QG a aussi accusé les médias russes de diffuser des « informations mensongères » contre le candidat.

Le ministère russe des Affaires étrangères a de son côté qualifié le refus du QG d'Emmanuel Macron d'accréditer les journalistes de Sputnik et de RT de « discrimination ciblée » des médias russes.

« Compte tenu du fait qu'on n'a pas fait obstacle à d'autres médias étrangers, nous considérons que cette interdiction est une discrimination ciblée et manifeste des médias russes de la part du candidat à la présidentielle de l'État qui historiquement, se considère comme le garant de la liberté de l'expression », a déclaré Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères.

Margarita Simonian, rédactrice en chef de Sputnik et de RT, a elle aussi commenté ce geste.

© Sputnik. Alexey Vitvitsky Les équipes de Sputnik, RT et Ruptly refoulées devant le QG de Macron

« C'est comme ça, de manière inélégante, que la liberté d'expression s'arrête dans un pays qui est à peine moins fier de ses libertés que du camembert et du brie », a lancé Mme Simonian.

Le 23 avril, l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron a refusé aux journalistes de RT l'accès à son QG de campagne. Quelques jours plus tard, la chaîne RT s'est à nouveau vu refuser l'entrée.

« Est-ce que vous êtes contre la liberté de la presse? » a demandé un journaliste de RT à la porte-parole du QG.

Celle-ci a répondu qu'elle était occupée et qu'elle avait beaucoup de travail.

