Otan: Trump déclare la guerre aux mauvais payeurs

« Nous forcerons les pays de l'Otan à honorer leurs engagements », a lancé Donald Trump lors d'un meeting à Harrisburg à l'occasion de ses 100 premiers jours à la Maison-Blanche.

Selon lui, les alliés de Washington au sein l'Otan « ont commencé à payer des milliards de dollars ». Il a promis de ne pas s'arrêter là et d'obtenir que tous paient ce qu'ils devaient.

Le président américain a rappelé que ces huit dernières années, les États-Unis avaient doublé leurs dépenses militaires tandis que les autres pays de l'Otan ne les avaient pas imités.

« C'est malhonnête », a déclaré Donald Trump.

Il a également promis de revoir ou d'abandonner tous les accords qui ne répondaient pas aux intérêts américains.

« Nous renégocierons ou annulerons tout accord qui ne répond aux intérêts américains », a-t-il annoncé, précisant qu'il s'agissait notamment de l'accord de libre-échange nord-américain avec le Mexique et le Canada et de l'accord de partenariat transpacifique (TPP).

En ce qui concerne le TPP, le président américain a signé un décret sur le retrait de cet accord peu après son investiture.

