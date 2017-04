Trump invite le président philippin aux États-Unis

© AFP 2017 ERWIN MASCARINAS Après avoir insulté Obama, Duterte encense Trump

Les dirigeants américain et philippin Donald Trump et Rodrigo Duterte se sont entretenus par téléphone samedi, a annoncé la Maison-Blanche dans un communiqué de presse.

« Le Président Trump a apprécié la discussion, il a fait savoir qu'il envisageait de se rendre aux Philippines en novembre pour prendre part au Sommet de l'Asie orientale ainsi qu'au sommet ASEAN — États-Unis. Il a également invité Rodrigo Duterte à la Maison-Blanche afin de se pencher sur l'alliance américano-philippine qui évolue actuellement dans une direction très positive », indique la présidence américaine.

Une menace de destitution pèse sur Duterte

Le chef d'État philippin, élu à son poste en mai 2016, s'est distingué par de nombreuses déclarations peu complaisantes à l'égard de Washington durant le second mandat de Barack Obama. En octobre dernier, M. Duterte avait réclamé une « séparation » avec Washington avant de faire marche arrière en déclarant qu'il ne voulait pas torpiller une alliance vieille de 70 ans.

Dans le même temps, M. Duterte a félicité Donald Trump pour sa victoire à la présidentielle américaine et affirmé que c'était lui qui l'avait encouragé dans sa politique controversée de lutte contre la drogue en lui disant qu'il appliquait « la bonne méthode ».

