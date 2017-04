Pyongyang défie les porte-avions et sous-marins américains

Le quotidien du gouvernement nord-coréen Minju Choson (Corée démocratique en français) évoque notamment les manœuvres conjointes américano-sud-coréennes ayant pour objectif l'entraînement à la « tactique de frappe préventive et aux opérations spéciales sur le territoire de la Corée du Nord ». Il avertit à cet effet que « les États-Unis ne parviendront pas à intimider Pyongyang par leurs porte-avions et sous-marins à propulsion nucléaire ».

« Toutes les citadelles des agresseurs et provocateurs, y compris les bases américaines en Corée du Sud et au-delà de ses frontières, sont dans le viseur de notre puissante armée populaire », souligne le journal.

Il appelle Séoul et Washington à « prendre en considération les conséquences catastrophiques éventuelles de leurs actions militaires irréfléchies ».

© Sputnik. Ilya Pitalev Pyongyang promet à Washington une guerre pour la réunification de la Corée

Samedi 29 avril, le porte-avions américains Carl Vinson a entamé des exercices conjoints avec des bâtiments de guerre sud-coréens en mer du Japon. Selon le commandement de la marine sud-coréenne, les exercices visent à « contenir les provocations nord-coréenne et à renforcer l'aptitude au combat de l'alliance militaire entre les États-Unis et la République de Corée ».

Au cours des exercices, les navires des deux pays devaient procéder à la détection du lancement, au suivi et à l'interception de missiles balistiques de l'ennemi éventuel.

