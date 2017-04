Au moins huit civils tués dans une frappe de la coalition US près de Raqqa

Une frappe aérienne de la coalition internationale dirigée par les États-Unis a fait au moins huit morts parmi la population civile, dans la ville de Tabqa, contrôlée par les terroristes, à l'ouest de Raqqa, a signalé dimanche l'Organisation de la télévision et de la radio syrienne (Organization of Syrian Arab Radio and TV):

« Huit personnes sont mortes, dont cinq membres de la même famille, à la suite d'un raid de l'aviation de la coalition internationale menée par Washington dans les quartiers de Mansour et d'Al-Wahb, à Tabqa. »

Toutefois, la chaîne de télévision Al-Mayadeen évoque un bilan deux fois plus lourd. Selon cette dernière, 14 civils ont été tués dans une série de frappes menées au-dessus des villes de Tabqa et Raqqa par les avions de la coalition.

Les villes de Tabqa et de Raqqa sont actuellement contrôlées par les djihadistes de Daech. L'opération de libération de Tabqa et de la « capitale syrienne de Daech » Raqqa fait partie de l'opération Colère de l'Euphrate lancée par les Forces démocratiques syriennes (FDS), le 5 novembre 2016. Principalement composées d'unités kurdes, ainsi que de volontaires de tribus arabes locales, les FDS bénéficient du soutien de l'aviation et de commandos américains.

Damas a protesté contre cette assistance, notant que les Américains agissaient sans l'accord des autorités syriennes et que leur présence dans le nord de la Syrie était une intervention militaire étrangère.

