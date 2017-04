Des attentats pourraient frapper Londres prochainement

Scotland Yard, quartier général du Metropolitan Police Service de Londres, a intensifié sa surveillance et suit de près de nouveaux complots terroristes « actifs », signale The Sunday Times.

« Il y a deux autres complots terroristes que nous surveillons de près », a déclaré un haut responsable de la lutte antiterroriste.

Il a en outre noté que les mesures de sécurité étaient renforcées dans la capitale britannique et que la police tentait actuellement de traquer l'activité des terroristes présumés. Les enquêteurs suggèrent que les extrémistes surveillés ont des liens avec les groupes al-Qaïda ou Daech.

© Sputnik. Vitaliy Beloussov Londres: un terroriste présumé essayait de rejoindre Daech

Jeudi, la police de Londres avait arrêté six personnes dont une jeune fille, qui a été blessée et hospitalisée par la suite. Les services spéciaux britanniques ont annoncé alors avoir réussi à déjouer une attaque terroriste.

La police britannique reste en alerte depuis le 22 mars, quand la capitale britannique a été secouée par l'attentat près du Westminster.

Des coups de feu ont retenti devant le parlement britannique, à Londres. Par la suite, on a appris qu'un véhicule roulant à toute vitesse avait renversé plusieurs personnes sur le pont de Westminster avant de percuter la barrière du parlement et qu'un homme armé d'un couteau avait attaqué et tué un policier à l'entrée du parlement.

L'assaillant, un Britannique du nom de Khalid Masood, a été abattu par la police dans la cour du parlement. Il était également connu sous les noms d'Adrian Elms et Adrian Russell Ajao. L'organisation terroriste Daech a revendiqué l'attentat.

