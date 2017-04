Évacuation d'Al-Waer: 100 hommes armés et leurs familles quittent Homs

Une colonne de cars transportant à leur bord une centaine d'hommes armés ainsi que des membres de leurs familles ont quitté ce matin la ville syrienne de Homs (centre-ouest) pour Idlib (nord-ouest), annonce l'agence d'informations Sana.

« Une colonne composée de huit cars, avec 100 hommes armés et des membres de leurs familles, a quitté le quartier d'Al-Waer », indique l'agence, se référant à un correspondant présent sur place. L'opération d'évacuation s'est tenue sous l'égide du Croissant-Rouge et des forces de sécurité du pays.

Comme l'a précisé dans un entretien à Sana le gouverneur de la province Talal Barazi, il s'agit de la septième étape d'évacuation qui prévoit au total la sortie de 400 extrémistes de la ville.

Conclu le 13 mars, l'accord entre les autorités syriennes et l'opposition prévoit l'amnistie des combattants d'Al-Waer ayant accepté de déposer les armes et l'évacuation des hommes armés, notamment, vers la province d'Idlib et le nord de la province d'Alep. Depuis, près de 4 000 hommes armés se sont retirés de la ville.

© Sputnik. Nour Molhem Les derniers combattants rebelles quittent Homs avec leurs proches

Lors de l'étape précédente, tenue lundi 24 avril, 260 radicaux ont été évacués de ce dernier quartier de la ville tenu par l'opposition armée.

Une fois que tous les hommes armés auront quitté Al-Waer, Homs rejoindra la liste des villes entièrement sous le contrôle du gouvernement syrien.

