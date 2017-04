L'armée syrienne frappe les terroristes et détruit leur tunnel à Deir ez-Zor

Les troupes gouvernementales syriennes, soutenues par l'aviation du pays, ont repoussé une offensive d'un groupe de terroristes de Daech près de l'Euphrate, a annoncé une chaîne satellite de la télévision syrienne citant une source militaire. 12 djihadistes ont été éliminés.

© AP Photo/ Seivan Selim L’armée syrienne frappe les terroristes à Deraa et Deir ez-Zor

De même, dans la partie sud-ouest de Deir ez-Zor, dans le quartier d'Al-Sinaa, une unité syrienne a fait exploser un tunnel de 50 mètres de long, utilisé par les islamistes pour transporter et livrer des armes. Tous les terroristes qui s'y trouvaient ont été éliminés.

En outre, des avions syriens ont frappé les rassemblements et les positions de Daech dans le sud de Deir ez-Zor, ainsi que dans les quartiers d'As-Sarda et d'Allouche de la province homonyme.

Située sur le fleuve Euphrate, Deir ez-Zor a été occupée par Daech en 2014. Éloignée de 130 km de Raqqa, cette ville du nord-est de la Syrie est proche de la frontière irakienne. Récemment, les djihadistes ont lancé une vaste offensive contre les positions des forces gouvernementales qui contrôlent une partie des quartiers de la ville.

