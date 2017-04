Trois islamistes condamnés à mort en Égypte

© AP Photo/ Amr Nabil Attaque contre un point de contrôle en Égypte: au moins huit morts et trois blessés

Le tribunal de la ville du Caire a condamné à mort par pendaison dimanche 30 avril trois islamistes, dont un chef de la Société des Frères musulmans, groupe considéré comme terroriste en Égypte, Wagdi Ghanim, selon le site Al-Qahira.

Selon les informations disponibles, en 2003 les accusés ont créé un groupe criminel qui a fonctionné jusqu'en octobre 2015. En particulier, le groupe a mené des activités subversives, qui visaient à renverser le pouvoir en attaquant des sites militaires et policiers.

Cinq autres membres du groupe ont été condamnés à la réclusion à perpétuité.

