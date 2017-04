Un avion s'écrase en Chine, deux morts

Deux personnes ont trouvé la mort dans le crash d’un avion dans le nord de la Chine, a annoncé l’Agence Chine nouvelle.

Selon l'agence, l'accident est survenu à 17h40, heure locale, (11h40, heure de Paris). Un petit avion effectuait un vol au-dessus d'une retenue d'eau dans la province du Shanxi, dans le nord de la Chine, et a percuté un arbre pendant l'atterrissage.

L'avion léger effectuait un vol dans la province du Shanxi, a percuté un arbre pendant l'atterrissagehttps://t.co/73YP8UOw9G pic.twitter.com/twz9jbbFjH — Sputnik France (@sputnik_fr) 30 апреля 2017 г.

​Le pilote et un passager sont morts. De plus, une personne, se trouvant au sol, a été blessée. Une enquête a été ouverte.

