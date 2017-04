Déminage: l'expérience russe acquise en Syrie attire l'attention d'armées étrangères

Des pays étrangers veulent profiter de l'expérience acquise par le Centre international de déminage des Forces armées russes en Syrie, a annoncé dimanche aux journalistes Youri Stavitsky, chef des Troupes du génie.

Comme le révèle ce dernier, les terroristes maîtrisent une nouvelle tactique de minage. « Ils ont réalisé une véritable percée, notamment en matière d'emploi des moyens électroniques et de télécommunication ».

« Nous avons appris tout ça pendant notre mission et le résultat est connu. En matière d'expérience de combat, il s'agit d'une mission très utile… Aujourd'hui, on nous demande de former des démineurs d'autres pays et ce aussi bien sur le sol russe qu'à l'étranger », a déclaré Youri Stavitsky.

« Je considère qu'à ce jour les démineurs russes sont les mieux entraînés. Nous sommes prêts à transmettre l'expérience acquise à des démineurs étrangers », a souligné le général.

© Sputnik. Maxim Blinov

Et de préciser que le Centre international de déminage avait d'ores et déjà formé 250 spécialistes syriens.

« La troisième promotion a eu lieu hier. Nous avons formé près de 250 démineurs et les avons équipés de moyens modernes de détection et de protection », a ajouté le militaire.

