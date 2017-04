Le Japon envoie un porte-hélicoptères pour protéger des navires US

© REUTERS/ Tom Tonthat Le porte-avions USS Carl Vinson entre en mer du Japon

Lundi 1er mai, le porte-hélicoptères japonais Izumo partira de la base navale de Yokosuka située dans la préfecture de Kanagawa, voisine de Tokyo, pour une navigation de trois mois à destination des côtes philippines et indonésiennes. Il aura pour mission d'escorter les navires de ravitaillement américains dans la zone entre l'île de Shikoku et la péninsule de Boso, relate l'agence nippone NHK.

La semaine dernière, la marine japonaise a annoncé que deux de ses contre-torpilleurs avaient entamé un exercice militaire avec le groupe aéronaval américain emmené par le porte-avions à propulsion nucléaire Carl Vinson, au larde de la péninsule coréenne, dans le contexte de tensions accrues avec Pyongyang.

Le Japon souhaite ainsi manifester sa solidarité envers son allié américain en dépit des contraintes imposées par sa Constitution pacifique. Auparavant, la Corée du Nord avait averti qu'elle réagirait à une éventuelle frappe préventive US contre ses sites nucléaires en détruisant les bases américaines se trouvant au Japon.

