Prétextant des nécessités agricoles dans la région de Kherson (sud de l'Ukraine), les autorités de Kiev ont décidé d'ériger une digue à la frontière avec la Crimée afin de créer un barrage entre la péninsule et l'eau du Dniepr.

« Aujourd'hui, cette installation hydrotechnique assure non seulement les besoins des agriculteurs de Kherson en maintenant le niveau nécessaire pour l'arrosage mais aussi accomplit une mission géopolitique en retenant l'eau sans autoriser son transit [en Crimée, ndlr] », a déclaré Andreï Gordeev, maire de Kherson, cité par le service de presse de l'administration.

Diplomatie russe: les inspecteurs et observateurs sont les bienvenus en Crimée

À en croire ses paroles, le barrage du canal entraînera un déficit en eau potable en Crimée ainsi qu'un niveau élevé de la salinité des terres. Cependant, selon les représentants officiels de la péninsule, cités par les médias russes, cela n'aura aucun impact sur la vie en Crimée, une région dont les stocks sont remplis à 80 %.

L'Ukraine a fourni jusqu'à 85 % des besoins criméens en eau potable. Cette eau était également utilisée à des fins agricoles. Après l'adhésion de la Crimée à la Russie par référendum, le transit de l'eau sur le territoire de la péninsule a été complètement stoppé.

Selon les informations de la chaîne de télévision 1+1, la digue a été construite en un an et aurait coûté au gouvernement de Kiev environ 1,2 million d'euros. Auparavant, le barrage du canal entre la Crimée et l'Ukraine était réalisé par une digue provisoire avec des sacs remplis de sable.

La Crimée et la ville de Sébastopol sont devenues des entités territoriales de la Russie à l'issue du référendum du 16 mars 2014 pendant lequel la majorité des votants s'était prononcée pour la réunification avec la Russie.

