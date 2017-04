Un abri de jardin à 30.000 EUR acheté par David Cameron pour écrire des livres

Un cabanon acheté par l'ex-Premier ministre britannique David Cameron a été installé dans son jardin des Cotswolds, une région du sud-ouest de l'Angleterre désignée comme « région d'une beauté naturelle exceptionnelle ». Achetée pour un montant assez élevé de 30 000 euros, cette cabane design est en forme classique de cabane de berger de cinq mètres sur deux avec toit en arc, roues métalliques et portes stables de bois peint sur le côté et à l'avant, selon le site officiel des créateurs de l'abri de jardin.

Malgré sa petite taille, il abrite aussi un poêle à bois et un canapé-lit. Le plancher et le toit en arc de la cabane sont isolés avec de la laine de mouton et toutes les fenêtres sont en double vitrage. Il est entièrement câblé avec un bloc de branchement électrique de 240 volts qui alimente les prises de courant, les lampes DEL, gradateurs et lumières extérieures. Selon M. Cameron, sa femme Samantha a pris toutes les décisions concernant le design de la cabane. Il a de même confié qu'il existait des différends dans sa famille sur la façon d'utiliser le nouvel espace.

« Mes enfants veulent l'utiliser comme une cabane de jeu dans le jardin, je veux l'utiliser comme une pièce pour écrire des livres, mes fils veulent que ce soit une autre chambre à coucher », a indiqué M. Cameron.

Après avoir quitté son poste de Premier ministre, David Cameron a commencé à écrire son autobiographie dans laquelle il prévoyait de raconter son mandat. Selon certains médias, le livre sera en vente l'année prochaine.

