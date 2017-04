Combats acharnés entre groupes terroristes près de Damas

Des combats acharnés opposant différents groupes armés se déroulent actuellement dans la Ghouta orientale, à l'est de la capitale syrienne, a annoncé la chaîne satellitaire syrienne.

« Dans la province de Damas, dans la région de la Ghouta orientale, se poursuivent des combats acharnés entre les djihadistes de Jaysh al-Islam [Armée de l'islam, ndlr] et le Front al-Nosra d'un côté et Faylaq al-Rahman de l'autre », a précisé la source.

Selon la télévision, les combats ont fait des dizaines de morts parmi les djihadistes, mais aussi parmi les civils.

© Sputnik. Iliya Pitalev Des combats entre terroristes font une centaine de morts près de Damas

« Les combats entre les groupes terroristes qui se poursuivent depuis plusieurs jours ont été déclenchés par la lutte pour les sphères d'influence et pour le partage des moyens financiers et des denrées alimentaires qu'ils reçoivent de l'étranger », a précisé la source.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».