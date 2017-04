Les frappes de la coalition anti-Daech ont tué plus de 350 civils

352 civils sont décédés à la suite d'attaques aériennes de la coalition anti-Daech dirigée par les États-Unis, la Combined Joint Task Force (CJTF), depuis le début de l'opération Inherent Resolve (OIR) en 2014, a annoncé l'état-major de la coalition sur son site officiel, ajoutant que 42 autres cas de décès de civils étaient considérés.

« À l'heure actuelle, selon les informations disponibles, la CJTF constate qu'il est plus probable qu'improbable qu'au moins 352 civils aient été involontairement tués par des frappes de la Coalition depuis le début de l'opération Inherent Resolve », est-il précisé dans un communiqué.

Le bilan publié par le Pentagone est visiblement inférieur aux chiffres diffusés par des groupes extérieurs. Ainsi, d'après Airwars, plus de 3 000 civils ont été tués depuis le début des opérations.

