Trump n'exclue pas une entente avec Moscou

Le Président américain Donald Trump a déclaré dans une interview à CBS qu'une entente avec la Russie était, selon lui, possible.

« J'agirai conjointement avec la Russie. Cela pourrait également être avec la Chine et de nombreux autres groupes », a-t-il indiqué sans toutefois préciser de quels domaines de coopération il s'agissait.

Dans son interview à CBS, l'hôte de la Maison-Blanche a en outre qualifié une fois de plus d'intox les informations sur le lien entre sa campagne électorale et la Russie. « Si vous n'avez pas pris un hacker en flagrant délit, il est très difficile de dire qui a piraté », a souligné M. Trump.

Et de rappeler l'existence de « liens » avec Moscou chez sa rivale lors de la course présidentielle, Hillary Clinton.

« Il y a [l'ex-directeur de campagne de Clinton, ndlr] John Podesta, qui, à ce que j'ai compris, possède avec son frère un société en Russie. […] Quant à elle [Hillary Clinton, ndlr], elle a conclu avec la Russie des accords sur l'uranium. Mais personne n'en parle », a fait remarquer Donald Trump.

Se référant à des services spéciaux, des chaînes de télévision américaines accusent régulièrement le Président Trump de « liens avec la Russie » grâce auxquels, selon elles, il aurait remporté la présidentielle. Moscou avait à maintes reprises rejeté toutes allégation sur ses « tentatives » de s'ingérer dans le scrutin aux États-Unis. Moscou a en outré qualifié d'infondées les fuites assurant qu'il existait des contacts permanents entre le QG de campagne de Trump et les renseignements russes.

