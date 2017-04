La ratification du traité sur l’Otan «va à l'encontre de la volonté du peuple monténégrin»

Après que le parlement monténégrin a voté le 28 avril pour l'adhésion du pays à l'Otan, Sputnik a sollicité l'opinion de Marco Milačić sur ce problème. Ce dernier a décrit la ratification comme « l'une des décisions les plus honteuses de l'histoire moderne du pays ».

« Cette décision va à l'encontre de la volonté de la majorité du peuple monténégrin, alors que 84 % de notre peuple veut un référendum sur la participation du pays à l'Otan. Et cette décision, les autorités et le parlement, ce qui est totalement illégal parce qu'il n'y avait pas d'opposition, l'ont prise » a-t-il souligné, répondant à la question de Sputnik.

Par ailleurs, il a ajouté que c'était « une décision à court terme par un petit groupe de personnes, un régime criminel qui n'a pas changé depuis près de trois décennies », appelant la ratification « une manipulation énorme des gens ». M. Milačić a de même décrit le parlement de son pays comme « une marionnette de Washington et l'Otan » qui est un garant de la sécurité pour « cette petite clique de criminels actuellement au pouvoir, pour leurs familles et leurs entreprises ».

En ce qui concerne l'ambition de l'Otan de contrôler totalement la mer Adriatique après l'adhésion du Monténégro, M. Milačić a son propre point de vue. Selon lui, l'Otan voulait le Monténégro pour punir la Russie, comme un signal à Moscou qu'elle a désormais un contrôle sur la zone d'influence de la Russie.

« Une autre raison est que l'Otan veut mettre son drapeau sur un tronçon à 200 km de la côte Adriatique, qui n'est pas encore sous son contrôle », a déclaré Marco Milačić, ajoutant que cela pourrait aussi causer une « militarisation de la Serbie neutre », qui est le plus grand pays dans les Balkans, et « y semer l'hystérie antirusse ».

Le parlement monténégrin a ratifié le vendredi 28 avril l'accord d'adhésion du pays à l'Otan, l'ancienne république yougoslave étant quasiment assurée de devenir le 29e membre de l'Alliance atlantique. Le parlement monténégrin a voté la ratification par 46 voix sur 81. L'opposition ne s'est pas résignée, et le parlement pourrait annuler cette décision à l'avenir.

