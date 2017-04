Un Autrichien suspecté de crimes de guerre en Ukraine interpellé en Pologne

© Sputnik. Alexey Kudenko La mission de l’OSCE et les milices locales essuient des tirs dans le Donbass

Un Autrichien de 25 ans, recherché par la justice de son pays pour « avoir participé au conflit armé en Ukraine orientale et avoir tué des blessés et des prisonniers alors qu'il faisait partie d'un groupe prenant part aux combats », a été arrêté par les gardes-frontières polonais, annonce-t-on dans un communiqué officiel le dimanche 30 avril.

Selon le représentant du parquet autrichien, l'homme arrêté aurait commis des « crimes de guerre » lorsqu'il se battait « du côté ukrainien » lors des affrontements acharnés à l'aéroport de Donetsk.

Le suspect a été interpellé au poste frontière de Dorohusk en Pologne alors qu'il tentait de pénétrer en Ukraine. Selon les informations, il sera bientôtextradé vers l'Autriche.

