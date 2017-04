L'Allemagne formera des militaires saoudiens sur son sol

L'Allemagne envisage de soutenir l'Arabie saoudite dans sa lutte contre le terrorisme islamiste. Pour cette raison, elle formera des militaires de cet État sur son sol, a fait savoir la chancelière Angela Merkel, en visite dans le royaume.

« L'Arabie saoudite est un pays important de la région et un maillon dans la lutte contre le terrorisme islamiste et contre Daech. Elle fait partie de la coalition. Nous sommes, bien évidemment, intéressés à ce que les frontières de ce pays soient bien protégées et que l'armée saoudienne soit bien entraînée pour faire face à Daech. Pour ceci, à l'avenir, nous coopérerons, par exemple, lors de la formation des gardes-frontières, des femmes policières ainsi que lors de la formation de militaires saoudiens en Allemagne », a fait savoir la chancelière.

L'Arabie saoudite fait partie de la coalition menée par les États-Unis qui frappe les positions de Daech en Syrie et en Irak. Et pourtant, le royaume est régulièrement accusé de soutenir et de financer les djihadistes.

Angela Merkel est arrivée dimanche à Djeddah. La lutte contre le terrorisme, le développement des relations économiques et le problème des droits de l'homme sont au menu de sa visite.

