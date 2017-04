Les troupes françaises éliminent 20 djihadistes à la frontière Mali-Burkina Faso

Plus de 20 terroristes ont été tués par l'armée française dans les forêts près de la frontière entre le Mali et le Burkina Faso, annonce la force Barkhane, qui lutte contre les groupes armés djihadistes dans toute la région du Sahel, dans un communiqué officiel.

© RIA Novosti. Valeri Melnikov Au Mali, au moins 10 militaires tués dans une attaque terroriste

Selon le document, les troupes au sol ont été appuyées par des frappes précises de l'aviation. En outre, il n'y a pas d'information sur le groupe armée en question.

L'an dernier, le Conseil de sécurité des Nations unies a réaffirmé la nécessité de déployer au Mali une nouvelle mission de maintien de la paix MINUSMA avec un effectif total de 12 000 personnes pour stabiliser la situation dans la région, en particulier dans le nord du Mali.

Les djihadistes en ont été en grande partie chassés par une intervention militaire internationale déclenchée en janvier 2013 à l'initiative de la France et toujours en cours. Mais certaines zones échappent encore au contrôle des forces maliennes et étrangères.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».