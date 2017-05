Des Britanniques à la tête des médias et de la propagande de Daech

Le Britannique Stefan Aristidou, 23 ans, qui s'était rendu la semaine dernière aux autorités turques, a confié au Telegraph que « la plupart des Britanniques n'étaient pas de simples hommes de troupe, ils étaient responsables des médias et de la propagande du groupe ».

« Ils jouent des rôles de premier plan », a-t-il précisé.

En 2015, Stefan Aristidou, un Britannique converti à l'islam, a quitté le Royaume-Uni avec sa petite amie. Le couple affirme qu'il n'a pas rejoint Daech pour se battre, mais a déménagé en Syrie pour vivre selon les règles de la charia.

© Sputnik. Vitaliy Beloussov Londres: un terroriste présumé essayait de rejoindre Daech

À présent, il décrit la vie sous les djihadistes « comme une prison » et risque, en effet, la prison à vie s'il est extradé vers le Royaume-Uni depuis la Turquie où il est en détention.

Selon le Telegraph, entre 850 et 1 000 Britanniques ont rejoint à Daech et d'autres groupes terroristes. Près de la moitié d'entre eux sont revenus au Royaume-Uni et plus de 100 ont été tués.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »