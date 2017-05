Tony Blair annonce son retour en politique

Tony Blair estime que le Brexit est «une erreur très sérieuse», et compte revenir en politique afin de lutter contre cette décision. Il n'exclut pas un changement d'opinion du peuple au Royaume-Uni lorsqu'il « connaîtra exactement les termes de notre sortie ».

« Ce Brexit m'a directement motivé à être plus impliqué dans la politique. Il faut se salir les mains, et je vais le faire », a-t-il déclaré dans un entretien au quotidien Daily Mirror.

L'ex-Premier ministre reconnaît que sa décision sera mal accueillie, mais affirme néanmoins que le problème le tient vraiment à cœur.

« Je ne veux pas me retrouver dans une situation où je n'aurais rien dit dans ce moment historique, car cela signifierait que je n'ai rien à faire de ce pays. Et ce n'est pas le cas », a-t-il expliqué.

La procédure du Brexit a été officiellement lancée fin mars dernier. Les négociations sur les modalités du « divorce » avec l'UE commenceront en juin prochain et le Royaume-Uni devra quitter définitivement l'UE fin mars 2019 au plus tard.

