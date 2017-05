Sept Ukrainiens interpellés au large du Royaume-Uni

© REUTERS/ Fotis Plegas G Un bateau de sauvetage avec des migrants à bord lance des S.O.S en Méditerranée

D'après le journal Ipswitch Star , sept citoyens ukrainiens ont été interpellés dimanche le 30 avril au large des côtes britanniques. Ils sont soupçonnés d'avoir traversé illégalement la frontière.

Les garde-côtes ont reçu un signal de détresse du voilier où se trouvaient les Ukrainiens, après quoi des sauveteurs ont été envoyés dans la zone de l'incident. À leur arrivée, les sauveteurs ont constaté que le bateau s'était échoué à l'embouchure d'un fleuve dans la région de la ville d'Orford.

Des représentants du ministère de l'Intérieur ont annoncé que les personnes en question avaient été emmenées au poste de police local afin d'être interrogées.

© AFP 2017 Angelos Tzortzinis «Cimetière marin»: 2.000 migrants sauvés en Méditerranée en une journée

La BBC souligne que ces dernières années, c'est déjà le deuxième cas d'interpellation d'un groupe d'ukrainiens dans cette région. En juillet 2014, la police avait détenu trois hommes et une femme. En octobre de la même année, ils ont été condamnés pour trafic de personnes et d'autres crimes à des peines de prison d'un an à trois ans et quatre mois avec expulsion par la suite en Ukraine.

