Les militaires russes à la rescousse des civils syriens

Les militaires russes ont transmis un nouveau lot d'aide humanitaire destiné aux habitants des provinces syriennes dévastées par la guerre, annonce lundi le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie dans un communiqué.

En 24 heures, les soldats ont fourni à 1 300 civils syriens plus de trois tonnes d'aide humanitaire.

« 1 300 personnes ont bénéficié en 24 heures de livraisons de secours d'un poids total de trois tonnes », selon le Centre russe, qui précise que les actions humanitaires ont été menées dans les provinces de Lattaquié et d'Alep.

Les habitants de la ville d'Alep ont notamment reçu 1,5 tonne de pain, des portions de repas chaud et150 lots alimentaires. 350 autres lots alimentaires ont été acheminés vers la ville de Barichbo (Lattaquié).

