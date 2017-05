Pyongyang accélère le renforcement de son arsenal nucléaire

L'agence KCNA citant un porte-parole du ministère nord-coréen des Affaires étrangères a annoncé que le pays communiste envisageait d'« accélérer au maximum » le rythme de développement de ses forces nucléaires sur fond de pressions exercées sur Pyongyang par Washington.

Face à la « politique d'intimidation et de chantage » menée par les États-Unis, la Corée du Nord « continuera à consolider son potentiel militaire pour être en mesure de se défendre et de réaliser une frappe nucléaire préventive », affirme la KCNA.

© AFP 2017 SAUL LOEB L’explosion du Capitole dans une vidéo diffusée par Pyongyang

Cette déclaration intervient suite à l'issue des manœuvres militaires annuelles américano-sud-coréennes et au tir d'essai raté d'un missile balistique nord-coréen.

Auparavant, le Président américain Donald Trump avait envoyé au large de la péninsule coréenne un groupe aéronaval conduit par le porte-avions à propulsion nucléaire USS Carl Vinson. La Corée du Nord a immédiatement menacé de couler le porte-avions américain « en une seule frappe ».

