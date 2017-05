La Turquie et l’Inde veulent se passer du dollar dans leurs échanges

La Turquie et l'Inde pourraient renoncer au dollar et passer aux devises nationales dans les règlements réciproques, a déclaré le président turc Recep Tayyip Erdogan lors d'un forum commercial indo-turc à New Delhi au cours de sa visite en Inde.

« Les opérations d'import et d'export pourraient être effectuées en monnaies nationales, ce qui réduirait l'impact négatif des fluctuations monétaires », a assuré le président turc.

D'après lui, le passage aux paiements en livres turques et en roupies indiennes aurait une influence positive sur les économies des deux pays.

© Sputnik. Ilya Pitalev Poutine pourrait livrer des missiles S-400 à Erdogan

Selon le président turc, le potentiel de la coopération commerciale entre la Turquie et l'Inde n'est pas pleinement réalisé et il est temps de discuter du projet d'un accord sur la coopération économique à grande échelle entre les deux pays. Il a précisé que les sessions des commissions intergouvernementales contribueraient au renforcement de la coopération bilatérale dans la sphère économique.

M. Erdogan a également ajouté que le nucléaire pourrait devenir un des axes de coopération entre la Turquie et l'Inde.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».