L'armée taïwanaise simule une attaque chinoise

L'armée taïwanaise a entamé les manœuvres militaires baptisées Han Kuang qui impliquent les forces terrestres, aériennes et navales, relate la Radio Taiwan International (RTI).

Les exercices Han Kuang sont organisés annuellement depuis 1984. Cette année, ils se poursuivront pendant 10 jours et comprendront deux étapes : la première, qui prévoit un jeu de guerre simulé par ordinateur, se déroulera du 1er au 5 mai, tandis que la seconde, qui prévoit des exercices réels, aura lieu du 22 au 26 mai.

Taïwan est coupé politiquement du reste de la Chine depuis la fin de la guerre civile, en 1949. Le territoire se gouverne seul mais n'est pas reconnu par les Nations unies. La Chine interdit à tout pays avec lequel elle maintient des relations diplomatiques d'en avoir simultanément avec Taïwan, conformément au principe d'une seule Chine.

Pékin n'a jamais formellement renoncé à la possibilité de recourir à la force pour rétablir sa souveraineté sur l'île.

