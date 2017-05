Les Forces démocratiques syriennes délogent Daech de Tabqa

Le porte-parole des Forces démocratiques syriennes (FDS), Talal Selo, a annoncé que ces groupes d'autodéfense kurdes et arabes ont entièrement libéré du joug terroriste la ville de Tabqa, située à quelque 50 km de Raqqa, annonce la chaîne Al Arabiya.

La source rappelle que cette ville située sur l'Euphrate revêt une double importance stratégique : elle ouvre la voie aux combattants des FDS vers Raqqa et abrite le plus grand barrage du pays.

© REUTERS/ Nour Fourat Les Forces démocratiques syriennes encerclent le QG de Daech à Tabqa

Le siège a débuté le 21 mars. Avant le début du conflit, cette ville était habitée par 250 000 personnes. Toutefois, après son occupation par les terroristes de Daech, seuls 75 000 habitants y sont restés.

